Возле камчатского вулкана нашли лежащий на боку вертолет

«По предварительным данным, 8 августа вблизи вулкана Малый Семячик обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.
Информация о повреждениях судна и количестве пострадавших уточняется.
По факту происшествия начата доследственная проверка по статье 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»), обстоятельства случившегося устанавливаются.
В управлении МЧС по Камчатскому краю сообщили, что «силы и средства МЧС России пока не привлекаются, но находятся в готовности».
Вулкан Малый Семячик, высота которого 1560 метров над уровнем моря, находится на расстоянии почти 130 километров севернее Петропавловска-Камчатского. Он знаменит своим кислотным озером, расположенным в кратере, чем привлекает большое количество туристов. Однако добраться туда можно только пешком или вертолетом.