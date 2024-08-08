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Возле камчатского вулкана нашли лежащий на боку вертолет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг — РИА Новости. Вертолет Robinson, лежащий на боку, найден возле вулкана Малый Семячик на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России.

«По предварительным данным, 8 августа вблизи вулкана Малый Семячик обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Информация о повреждениях судна и количестве пострадавших уточняется.

По факту происшествия начата доследственная проверка по статье 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»), обстоятельства случившегося устанавливаются.

В управлении МЧС по Камчатскому краю сообщили, что «силы и средства МЧС России пока не привлекаются, но находятся в готовности».

Вулкан Малый Семячик, высота которого 1560 метров над уровнем моря, находится на расстоянии почти 130 километров севернее Петропавловска-Камчатского. Он знаменит своим кислотным озером, расположенным в кратере, чем привлекает большое количество туристов. Однако добраться туда можно только пешком или вертолетом.

МЧС
СК