ГТК конфисковал $1 миллион у белорусов при незаконном вывозе валюты в 2024

В сообщении сказано, что Брестская таможня в 2024 году выявила около 115 фактов, связанный с незаконным перемещением через белорусско-польскую границе денег на сумму более 1 миллиона долларов в эквиваленте. В ГТК уточнили, что в шести случаях были заведены уголовные дела.