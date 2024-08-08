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ГТК конфисковал $1 миллион у белорусов при незаконном вывозе валюты в 2024

ГТК сказал, что более $1 миллиона долларов конфисковано у белорусов за незаконный вывоз валюты.

В Государственном таможенном комитете сообщили, что более одного миллиона долларов конфисковано у белорусов при незаконном вывозе валюты в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что Брестская таможня в 2024 году выявила около 115 фактов, связанный с незаконным перемещением через белорусско-польскую границе денег на сумму более 1 миллиона долларов в эквиваленте. В ГТК уточнили, что в шести случаях были заведены уголовные дела.

В ведомстве также сообщили, что белорус пытался незаконно вывезти из страны крупную сумму, раздробив $88 тысяч на границе: «Раздал доллары пассажирам».

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