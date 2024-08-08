В Нижнем Тагиле дом, обрушившийся из-за взрыва газа, будет снесен

В Нижнем Тагиле принято решение о сносе дома по адресу улица Сибирская, 81. Из-за взрыва газа 1 августа два подъезда пятиэтажного здания обрушились. Под завалами оказались люди. В трагедии погибли пятеро взрослых и столько же детей. Живыми из-под завалов достали 15 человек.