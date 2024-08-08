ДТП в Копейске: водитель сбил детей на пешеходном переходе

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановились или замедлили движение транспортные средства, то водители автомобилей, движущихся по соседним полосам, могут продолжить движение, лишь убедившись, что перед указанными транспортными средствами нет пешеходов.