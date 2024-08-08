ДТП в Копейске: водитель сбил детей на пешеходном переходе

Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Эстима», при повороте направо на проспекте Победы наехал на двух девочек 2013 и 2014 года рождения. Дети переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП девочки получили телесные повреждения.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановились или замедлили движение транспортные средства, то водители автомобилей, движущихся по соседним полосам, могут продолжить движение, лишь убедившись, что перед указанными транспортными средствами нет пешеходов.
Пешеходам также следует быть внимательными и осторожными на дорогах. Прежде чем переходить проезжую часть, необходимо убедиться в собственной безопасности.