В Башкирии туристы на горе столкнулись с медведем.

Туристическая группа из Магнитогорска совершала восхождение по хребту Малый Ямантау в Белорецком районе. Решив вернуться домой, молодые люди попали в беду. Спускаясь с горы, они заметили медведя, испугавшись, решили перейти реку Инзер в брод. Но из-за обильных дождей уровень воды в реке поднялся, течение было очень сильным и туристы оказались в ловушке.
Решив не рисковать, молодые люди обратились за помощью в экстренные службы. На помощь оперативно выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС из Белорецка.
«Сотрудники службы прибыли на место на грузовом автомобиле повышенной проходимости. На катамаране спасатели переправили туристов на другой берег и на автомобиле довезли группу до станции Реветь. Медицинская помощь никому не потребовалась», — сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.