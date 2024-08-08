В Башкирии туристы на горе столкнулись с медведем.

Туристическая группа из Магнитогорска совершала восхождение по хребту Малый Ямантау в Белорецком районе. Решив вернуться домой, молодые люди попали в беду. Спускаясь с горы, они заметили медведя, испугавшись, решили перейти реку Инзер в брод. Но из-за обильных дождей уровень воды в реке поднялся, течение было очень сильным и туристы оказались в ловушке.