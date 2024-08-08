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Омичу грозит пять лет тюрьмы за то, что заразил свою девушку ВИЧ

Мужчина знал, что заражён вирусом, но не рассказал об этом своей возлюбленной.

Источник: Om1 Омск

В Омске завершили расследование уголовного дела о заражении ВИЧ-инфекцией. В совершении преступления обвиняется 30-летний местный житель.

Мужчина, являясь заражённым этим вирусом, в письменной форме был уведомлен и ознакомлен врачом-инфекционистом о гигиенических правилах и необходимости их соблюдений для того, чтобы другим лицам эта инфекция не передавалась. Омич также знал об уголовной ответственности за заражение ВИЧ другого человека.

Позже выяснилось, что мужчина встречался с девушкой — медицинским работником. На её вопросы относительно здоровья уверял, что не имеет подобных заболеваний. Однако после прохождения очередной медкомиссии омичка узнала, что анализ её крови показал наличие вируса.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным актом передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчине также предстоит возместить причинённый им моральный вред потерпевшей.

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