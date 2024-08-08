Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНБ провел задержания в Астане и двух регионах Казахстана

В рамках противодействия терроризму в июле и августе Комитетом национальной безопасности при содействии органов полиции и координации прокуратуры проведен ряд мероприятий в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Источник: КНБ

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в результате задержаны и с санкции суда взяты под стражу 5 граждан Казахстана. По версии следствия, они принимали участие в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.

При обысках по местам их проживания изъято оружие, боеприпасы, религиозная литература и иные вещественные доказательства.

«Следует отметить, что двое из подозреваемых имели судимость за убийство, грабеж и хулиганство. Еще один ранее прошел подготовку в зарубежных лагерях террористов и участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства», — рассказали в КНБ.

Проводятся досудебные расследования по ст.174, 256, 259 УК РК. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст. 201 УПК в ведомстве не разглашают.