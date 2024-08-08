КНБ провел задержания в Астане и двух регионах Казахстана

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в результате задержаны и с санкции суда взяты под стражу 5 граждан Казахстана. По версии следствия, они принимали участие в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.