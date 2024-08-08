Дом в Нижнем Тагиле полностью снесут после обрушения двух подъездов

Газ взорвался в пятиэтажке Нижнего Тагила 1 августа. Он обрушил два подъезда дома и разрушил как минимум 25 квартир. Десять человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще 15 жителей смогли спасти из-под завалов — они выжили.