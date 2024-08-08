Серийного вора мягких игрушек судят в Новосибирске

Из материалов дела следует, что с сентября 2023 по март 2024 года прошла серия краж в торговом центре «Виктория» и супермаркетах «Пятерочка», «Мария-Ра» и «Ярче». Везде злоумышленник вскрывал автоматы с мягкими игрушками, забирал несколько игрушек и деньги. Совокупный ущерб силовики оценили в 30 с лишним тысяч рублей.