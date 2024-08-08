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Серийного вора мягких игрушек судят в Новосибирске

В суд Калининского района Новосибирска 8 августа поступило дело о серии краж мягких игрушек и денег из автоматов с игрушками в супермаркетах и торговых центрах.

Источник: Reuters

В суд Калининского района поступило уголовное дело о серии краж мягких игрушек и денег из супермаркетов и торговых центров. Евгению Ефименко инкриминируется 8 эпизодов краж.

Из материалов дела следует, что с сентября 2023 по март 2024 года прошла серия краж в торговом центре «Виктория» и супермаркетах «Пятерочка», «Мария-Ра» и «Ярче». Везде злоумышленник вскрывал автоматы с мягкими игрушками, забирал несколько игрушек и деньги. Совокупный ущерб силовики оценили в 30 с лишним тысяч рублей.

Дату первого заседания по уголовному делу суд на момент публикации не назначил.

Евгений БУЛГАКОВ.