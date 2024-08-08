В Перми гендиректора УК будут судить после гибели ребёнка от глыбы льда

Гендиректор управляющей компании в Перми предстанет перед судом после гибели ребёнка от удара глыбой льда, сообщает СУ СКР региона.
Трагедия с гибелью несовершеннолетнего произошла 24 марта 2022 года на улице Серпуховской. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 15-летняя девочка получила травмы из-за снега и льда, которые сошли с крыши одного из домов. После инцидента подросток была доставлена с тяжёлыми травмами и находилась в реанимации. Спасти пострадавшую не удалось.
Следователи СКР установили, что причиной трагедии стала несвоевременная очистка крыши, за которую был ответственен обвиняемый генеральный директор управляющей компании. Услуги, которые оказывала УК, не соответствовали требованиям безопасности людей.
Собранные доказательства уголовного дела по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека» были направлены в суд.