В Перми гендиректора УК будут судить после гибели ребёнка от глыбы льда

Трагедия с гибелью несовершеннолетнего произошла 24 марта 2022 года на улице Серпуховской. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 15-летняя девочка получила травмы из-за снега и льда, которые сошли с крыши одного из домов. После инцидента подросток была доставлена с тяжёлыми травмами и находилась в реанимации. Спасти пострадавшую не удалось.