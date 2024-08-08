«Сорян, обознался»: в Новосибирске мигрант избил подростка из-за велосипеда

Инцидент произошел утром, 2 августа, на улице Ватутина. Незнакомец повалил ребенка на землю и нанес несколько ударов по лицу. А когда понял, что обознался, извинился и уехал. Родители ребенка ищут свидетелей происшествия.
Мама мальчика рассказала, что все произошло с 7:00 до 7:20 утра, на парковке между домами 3 и 5 по улице Ватутина.
«Сын шёл на тренировку, возле него остановился мужчина неславянской внешности на электровелосипеде и подозвал его. Он подумал, что человек хочет спросить что-то, подошёл. Мужчина схватил сына за руки и повалил на землю, стал бить кулаком по височной части и говорить, где велосипед? Сын сказал, что не знает ни о каком велосипеде. Мужчина встал, сказал “сорян, обознался” и уехал», — поделилась женщина.
Инцидент вызвал волну негодования среди близких семьи. По словам знакомых людей, подросток до сих пор отходит от шока.
«Наши дети учатся в одном классе. У ребят дружный класс. Они много свободного времени проводят вместе. Алексей* очень отзывчивый, добрый юноша, всегда готов протянуть свою руку. Моя дочь говорит, что он очень честный и порядочный парень. Она встретилась с Алексеем, они обсуждали случившееся, ребенок отходит от шока», — поделилась информацией с «МК в Новосибирске» мама одной из одноклассниц мальчика.
По словам женщины, она связалась с родителями парня. Они рассказали, что ему стало лучше, а поиском нападавшего занимаются правоохранительные органы.
«Молю Бога, чтобы этого человека нашли, считаю, что он опасен для окружающих. Лично я очень надеюсь, что этого “недомужчину” накажут, чтоб остальным было неповадно. Для меня не важно мигрант это или русский. Нужно всем думать о последствиях!» — выразила надежду сибирячка.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что заявление о нападении поступало в полицию. В данный момент проводится проверка.
Родители предполагают, что происшествие могло попасть на камеры видео наблюдения, и ищут возможных свидетелей.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что «авторитетного» мигранта из Тогучина, который сбил двоих детей, задержали из-за стрельбы в кафе.
*Имя ребенка изменено.