«Сорян, обознался»: в Новосибирске мигрант избил подростка из-за велосипеда

«Сын шёл на тренировку, возле него остановился мужчина неславянской внешности на электровелосипеде и подозвал его. Он подумал, что человек хочет спросить что-то, подошёл. Мужчина схватил сына за руки и повалил на землю, стал бить кулаком по височной части и говорить, где велосипед? Сын сказал, что не знает ни о каком велосипеде. Мужчина встал, сказал “сорян, обознался” и уехал», — поделилась женщина.