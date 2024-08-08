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В прокуратуре Красноярского края рассказали предысторию ДТП с пятью жертвами

Пять человек, которые вчера стали жертвами дорожной аварии в Боготольском районе Красноярского края, ехали с похорон друга, погибшего в ДТП с участием скорой помощи. Об этом рассказали сегодня в региональной прокуратуре.

Источник: Российская газета

Следователи возбудили уголовное дело в связи с дорожно-транспортным происшествием на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», где 19-летний водитель Toyota Sprinter выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с грузовиком Scania и гибели троих девушек и 16-летнего подростка; сам водитель тоже получил смертельные травмы.

Сотрудники СК устанавливают обстоятельства аварии, назначены экспертизы, сообщили в региональном главке ведомства.

Между тем в прокуратуре края проинформировали, что пассажиры легковой иномарки возвращались с похорон знакомого, который погиб в ночь на воскресенье на той же трассе (в нескольких десятках километров от рокового места нынешнего ДТП). В ту ночь не имеющий прав водитель за рулем ВАЗ-2115 допустил на встречной полосе столкновение с каретой скорой помощи — бригада медиков направлялась по вызову к пациенту. Погибли три человека, в том числе фельдшер и водитель скорой помощи.