В прокуратуре Красноярского края рассказали предысторию ДТП с пятью жертвами

Между тем в прокуратуре края проинформировали, что пассажиры легковой иномарки возвращались с похорон знакомого, который погиб в ночь на воскресенье на той же трассе (в нескольких десятках километров от рокового места нынешнего ДТП). В ту ночь не имеющий прав водитель за рулем ВАЗ-2115 допустил на встречной полосе столкновение с каретой скорой помощи — бригада медиков направлялась по вызову к пациенту. Погибли три человека, в том числе фельдшер и водитель скорой помощи.