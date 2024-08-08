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В Перми 10 дней ищут пропавшего 17-летнего Александра Баландина

Юноша 28 июля ушел из общежития на ул. Рабоче-Крестьянской в Перми.

Источник: Соцсети

В Перми 10 дней назад пропал 17-летний юноша. Александр Иванович Баландин 28 июля ушел из общежития на ул. Рабоче-Крестьянской в Свердловском районе города. С этого времени его местонахождение неизвестно.

В поисковом отряде имени Ирины Бухановой сообщили приметы пропавшего юноши. У него среднее телосложение, рост — 160−165 см, волосы светлые волнистые.

Перед уходом из общежития на Александре Баландине были: черная толстовка с капюшоном, черные брюки с белыми лампасами, черные кроссовки.

Сообщить о местонахождении пропавшего человека можно по тел.: 8 (342) 204−49−04 или 102.