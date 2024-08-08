Задержан карманник, который обворовывал иностранцев в Эрмитаже

С разницей в несколько дней в полицию Центрального района поступили два схожих заявления о краже денег во время посещения Эрмитажа. В конце июля в полицию обратилась 61-летняя гражданка Турции, сообщив, что во время экскурсии в Эрмитаже у неё из кошелька похитили 50 000 рублей. Уже 3 августа в полицию обратилась 44-летняя гражданка Китая, у которой пропали 20 тысяч рублей.