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В Дзержинском районе мор рыбы — экологи назвали причину

В Дзержинском районе зафиксировано несколько случаев массового мора рыбы, пишет местная газета «Узвышша».

Гибель рыб заметили в озере в Даниловичах, по улице Тихой в Дзержинске, на Койдановском водохранилище и мелиоративном канале рядом с агрогородком Заболотье.

Фото Койдановского водохранилища с мертвой рыбой у берегов появились в местном сообществе рыбаков в соцсетях еще в конце мая. В общей сложности погибло более полутысячи особей карася серебряного.

«Показатель растворенного кислорода в воде был в норме — 7 миллиграммов на литр. По исследования ветеринарной лаборатории, никаких инфекций в рыбе обнаружено не было. Также не обнаружено загрязняющих веществ», — рассказал начальник районной инспекции Дмитрий Терешко.

По его словам, специалисты зафиксировали в воде незначительное превышение веществ, которые выделяются при разложении водорослей в жаркую погоду.

В конце июля массовая гибель рыбы была зафиксирована на Даниловичском озере, но и там проверка показала, что кислород в норме, инфекций у рыбы не было.

«Еще во время отбора проб, когда выезжали на место, обратили внимание на активное цветение водорослей в водоеме. Предположительно, мор рыбы был вызван продуктами гниения — это результат разложения водорослей», — пояснил эксперт.

Он отметил, что летом такие случаи происходят обычно в жаркую погоду на водоемах, заросших водорослями. Озеро в Даниловичах будут очищать при помощи хлорирования.

экология