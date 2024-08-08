В Дзержинском районе мор рыбы — экологи назвали причину

Гибель рыб заметили в озере в Даниловичах, по улице Тихой в Дзержинске, на Койдановском водохранилище и мелиоративном канале рядом с агрогородком Заболотье.



Фото Койдановского водохранилища с мертвой рыбой у берегов появились в местном сообществе рыбаков в соцсетях еще в конце мая. В общей сложности погибло более полутысячи особей карася серебряного.