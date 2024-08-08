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В Омске объявлен режим «черного неба»

Промышленные предприятия должны сократить выбросы до 10 утра из-за неблагоприятных метеоусловий.

Источник: Комсомольская правда

В Омске и в области сегодня введен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности, который будет действовать до 10 утра. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В данный момент наблюдаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, что может негативно сказаться на здоровье людей.

На фоне безветренной погоды, когда вредные вещества накапливаются в воздухе, предприятиям предписано снизить объемы выбросов на 15−20%. Это предостережение актуально для промышленных объектов, которые должны принимать меры для минимизации негативного воздействия на окружающую среду и здоровье граждан.

Жителям Омска настоятельно рекомендуется ограничить более длительные нахождения на улице в период действия режима НМУ.

экология