В Омске осудят директора учебного центра за фиктивное обучение 79 человек

В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, в отношении директора частной образовательной организации за хищение более 2,2 млн рублей из областного бюджета за фиктивное бучение 79 безработных омичей.
Установлено, что директор частного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр Промышленная безопасность и охрана труда» с марта 2019 года по декабрь 2022 года заключала с КУ «Центр занятости населения» государственные контракты на переобучение (переподготовку) безработных граждан.
По программе обучение должно было достигать от 160 до 480 учебных часов, а фактически составляло от 4 до 40 часов — цент занятости отправлялись фиктивные документы о прохождении обучения.
Таким образом обвиняемая незаконно получила из областного бюджета свыше 2,2 млн рублей, не выполнив обучение 79 человек.
Вину женщина не признала, ущерб не возместила.
Суд наложил арест на ее имущество стоимостью более 4,7 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд города Омска.