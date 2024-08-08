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Водитель иномарки сбил в Уфе мужчину на электросамокате

В минувшую среду, 7 августа, в Уфе 33-летний водитель электросамоката попал под колеса автомобиля.

По данным пресс-службы госавтоинспекции Уфы, все случилось в шестом часу вечера во дворе дома № 82 по Революционной улице.

41-летний водитель «Фольксваген Пассат» сбил мужчину на электросамокате. В итоге 33-летний пострадавший попал в больницу.