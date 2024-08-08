Под Гатчиной произошла авария с тремя погибшими

На Киевском шоссе произошла трагедия, которая унесла жизни троих человек. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, водитель не справился с управлением на выезде из Выры. Volkswagen вынесло с дороги и от столкновения с деревом машину разорвало на части. Люди погибли на месте.