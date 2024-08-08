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Под Гатчиной произошла авария с тремя погибшими

Трое людей разбились на автомобиле минувшей ночью.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Легковушка врезалась в дерево, погиб водитель и его пассажиры.

На Киевском шоссе произошла трагедия, которая унесла жизни троих человек. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, водитель не справился с управлением на выезде из Выры. Volkswagen вынесло с дороги и от столкновения с деревом машину разорвало на части. Люди погибли на месте.

Полиция проверяет случившееся, детали смертельного ДТП устанавливают эксперты.

Ранее spb.aif.ru сообщал, что в Ленобласти подросток сбил на питбайке жительницу посёлка Ефимово. Женщина погибла, а водитель скрылся.