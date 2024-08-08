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В Крыму нашли авиабомбу, три артиллерийских снаряда и две гранаты

Эти предметы обнаружили в Керчи и Ленинском районе.

В среду, 7 августа, в Керчи и Ленинском районе уничтожили шесть взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Опасные предметы нашли в 300 метрах от села Останино в Ленинском районе, а также в керченском поселке Подмаячный. Сотрудники МЧС обнаружили одну авиабомбу, три артиллерийских снаряда и две гранаты. Все эти опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли шесть человек личного состава и две единицы техники.