В Крыму нашли авиабомбу, три артиллерийских снаряда и две гранаты

Опасные предметы нашли в 300 метрах от села Останино в Ленинском районе, а также в керченском поселке Подмаячный. Сотрудники МЧС обнаружили одну авиабомбу, три артиллерийских снаряда и две гранаты. Все эти опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.