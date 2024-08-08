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Свердловская область признана одной из самых безаварийных в стране

В России представлен рейтинг по безопасности дорожного движения, в котором Свердловская область вошла в число шести самых безопасных регионов. Об этом пишет газета «Известия».

Составленный список разбит на четыре уровня: «Передовой», «Высокий», «Средний» и «Низкий». «Передовыми» по итогам прошлого года признаны шесть субъектов федерации: Свердловская, Томская и Калининградская области, а также Чечня, Коми и ЯНАО. Тюменская и Челябинская области попали в «высокий» уровень безопасности, в Оренбургской области зафиксирован «средний» уровень, Курганская область оказалась в числе аутсайдеров с низким уровнем безопасности.

Новый рейтинг был разработан общественным советом при Минтрансе РФ, экспертами НИУ «Высшая школа экономики» и рядом общественных организаций. Его цель: определить проблемы с аварийностью в каждом регионе страны, установить причины ДТП и скорректировать действия по снижению числа и тяжести последствий ДТП. Рейтинг учитывает не только статистику ДТП в том или ином субъекте федерации, но и расходы на содержание трасс, обеспеченность дорог медработниками, число камер на автотрассах и ряд других фактов.