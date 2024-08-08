Свердловская область признана одной из самых безаварийных в стране

Новый рейтинг был разработан общественным советом при Минтрансе РФ, экспертами НИУ «Высшая школа экономики» и рядом общественных организаций. Его цель: определить проблемы с аварийностью в каждом регионе страны, установить причины ДТП и скорректировать действия по снижению числа и тяжести последствий ДТП. Рейтинг учитывает не только статистику ДТП в том или ином субъекте федерации, но и расходы на содержание трасс, обеспеченность дорог медработниками, число камер на автотрассах и ряд других фактов.