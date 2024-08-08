Житель Астаны сел в тюрьму после обмена криптовалюты

«Приговором суда А. признан виновным по ст.214 ч.2 п.2) УК и осужден к 2 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Также на основании ст. 50 ч.3 УК подсудимому назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов, сроком на 5 лет», — заявлено в межрайонном суде по уголовным делам.
Мужчина без лицензии на оказание финансовых услуг в сфере цифровых активов в МФЦА и зная, что оборот цифровых активов является запрещенным, с сентября 2022 года по февраль 2024 года приобрел криптовалюту USDT на сумму, эквивалентную Т615 375 063. После он использовал ее в оборотной деятельности обменного пункта.
«Он осуществил незаконную деятельность по обмену необеспеченных цифровых активов на наличные денежные средства, извлек доход в особо крупном размере», — говорит обвинение.
Подсудимый вину признал частично. Сторона защиты просила оправдать его в связи с отсутствием состава преступления.
С мужчины взыскано Т615 375 063 и госпошлина в размере 3% от взысканной суммы в доход государства.