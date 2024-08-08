Житель Астаны сел в тюрьму после обмена криптовалюты

Мужчина без лицензии на оказание финансовых услуг в сфере цифровых активов в МФЦА и зная, что оборот цифровых активов является запрещенным, с сентября 2022 года по февраль 2024 года приобрел криптовалюту USDT на сумму, эквивалентную Т615 375 063. После он использовал ее в оборотной деятельности обменного пункта.