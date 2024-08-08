Роскошное поместье экс-замглавы Минобороны захотели снести

Уточняется, что недвижимость экс-замглавы Минобороны построена незаконно: местный госстройнадзор провел экспертизу и выявил отсутствие обращений по поводу строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и разрешения на застройку участка. В связи с этим администрация Калязинского района подготовила иск на снос самостроя, в ближайшие дни его направят в суд.