Поддубного направили на лечение в Москву

«Военкор Евгений Поддубный передает всем привет из курской больницы: “Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо”. После того как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения», — написал он в своем Telegram-канале, пожелав Поддубному скорейшего выздоровления.