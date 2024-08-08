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Грабитель средь бела дня вырвал у бабушки кошелёк в Караганде

Задержан 32-летний мужчина, напавший на пенсионерку.

Сотрудники криминальной полиции в Караганде задержали 32-летнего мужчину по подозрению в грабеже, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленник, действуя с особой дерзостью, в дневное время напал на 76-летнюю женщину возле подъезда многоэтажного дома. Он вырвал из рук пенсионерки кошелек с денежными средствами и скрылся с места преступления.

Задержанный дал признательные показания, и вещественное доказательство было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело, и проводится расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.