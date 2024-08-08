Станцию «Волгоградский проспект» временно закрыли по требованию полиции

Станцию «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрыли по требованию правоохранителей. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале Дептранса Москвы.
«Станция <…> временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки», — уточняется в публикации.
Ранее несколько поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) задержались из-за человека на путях на станции Тушинская. Состав остановили на время ожидания и работы сотрудников МЧС, после чего движение продолжилось. Пассажирам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге.