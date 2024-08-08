Главе СК России доложат о хостеле с опасными клиентами в Ростове-на-Дону

В ТВ-эфире журналисты рассказали, что жители донской столицы жалуются на хостел, в котором постояльцы якобы устаивают дебоши и употребляют наркотики, а владелец при этом не реагирует на просьбы людей и не принимает никаких мер для безопасности людей.