Главе СК России доложат о хостеле с опасными клиентами в Ростове-на-Дону

Ситуацию с нарушениями закона и общественного порядка в одном из хостелов Ростова-на-Дону взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.
— Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в телегам-канале ведомства.
Проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ) начали после сюжета СМИ.
В ТВ-эфире журналисты рассказали, что жители донской столицы жалуются на хостел, в котором постояльцы якобы устаивают дебоши и употребляют наркотики, а владелец при этом не реагирует на просьбы людей и не принимает никаких мер для безопасности людей.