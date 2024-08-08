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В Воронежской области миновала опасность атаки беспилотников

По официальной информации, опасность атаки беспилотников в Воронежской области наконец миновала. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев в 9.31 четверга, 8 августа.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 3.16 — в ночь со среды на четверг.

За указанный период информации о каких-либо ЧП на территории воронежского региона не поступало. Ситуация остается спокойной.

При этом, в течение сегодняшней ночи, по информации Министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО 14 беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, и еще два — над Курской областью. А утром — в период между 4.20 и 6.20 — два дрона перехватили над Курской и Орловской областями.