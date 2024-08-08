В Воронежской области миновала опасность атаки беспилотников

При этом, в течение сегодняшней ночи, по информации Министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО 14 беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, и еще два — над Курской областью. А утром — в период между 4.20 и 6.20 — два дрона перехватили над Курской и Орловской областями.