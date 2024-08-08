Переход между зданиями «Красного треугольника» обрушился в Петербурге

На место происшествия отправились сотрудники надзорного органа. Специалисты выяснят все детали и причины обрушения. Также будет установлен собственник объекта, эксперты оценят исполнение градостростроительного законодательства.
К ликвидации последствий инцидента подключились аварийно-спасательные службы. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
Ранее «Ъ-СПб» писал о частичном обрушении жилого дома на Большой Зелениной. По факту происшествия в Петербурге возбуждено уголовное дело.