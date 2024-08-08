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Вьетнам передал России приговоренную к пожизненному сроку Марию Дапирку

Россиянка Мария Дапирка, осужденная во Вьетнаме за перевозку наркотиков, будет отбывать наказание в России. В Хошимине ее передали особому конвою ФСИН для доставки в Москву.

Источник: Reuters

Передача прошла по постановлению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону и решению «компетентного органа Социалистической Республики Вьетнам», сообщило генконсульство РФ в Хошимине ТАСС. Генконсул Тимур Садыков объяснил, что между странами действует договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

Мария Дапирка была задержана в августе 2014 года в аэропорту Хошимина. В ее чемодане обнаружили двойное дно, в котором находилось 2,78 кг кокаина. Россиянка утверждала, что не знала о наркотиках и что чемодан ее попросил передать нигериец, с которым она познакомилась в Таиланде. Суд посчитал, что версия россиянки не соответствует действительности и что она действовала с целью личного обогащения. Мария Дапирка была приговорена к пожизненному заключению.