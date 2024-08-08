В Волгограде раскрыли деятельность подпольных банкиров

Как установили правоохранители, фигуранты при помощи реквизитов и печати подконтрольных организаций обналичивали деньги. При этом фирмы были созданы без цели ведения реальной хозяйственной деятельности.
За проведение операций подпольные банкиры брали 15% от поступивших средств. В итоге они получили доход более 25 млн рублей.
Преступную деятельность группы пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.
Всех сообщников установили и допросили, сообщают в региональном СУ СКР. Подследственных поместили под домашний арест.