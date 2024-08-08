В озере в Поставском районе утонул рыбак

В 18.07 7 августа в МЧС обратился мужчина и сообщил о пропавшем человеке на акватории озера Можейское в районе деревни Можейки Поставского района. Спасатели обнаружили на берегу вещи пропавшего, его мобильный телефон и велосипед. На поверхности озера никого не наблюдалось.



Позже было установлено, что мужчина договорился с приятелем встретиться на озере и половить вместе рыбу. Когда он приехал к месту встречи, приятеля нигде не было, а его вещи лежали на берегу.



При обследовании озера работники ОСВОД обнаружили одноместную лодку марки «Лоцман». Позже в пяти метрах от береговой линии и 50 м от места обнаружения лодки было найдено и извлечено из воды тело утонувшего мужчины 1968 года рождения. Поставским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту утопления.