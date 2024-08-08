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Самарец арендовал офис для выращивания конопли

Директор фирмы из Самары, культивировавший коноплю в арендованном офисе, предстанет перед судом, сообщает «МВД Медиа».

Обвиняемый арендовал помещение на первом этаже офисного здания, расположенного на ул. Ленинградской, и переоборудовал его в оранжерею для выращивания конопли.

Узнав о подпольной плантации, сотрудники полиции задержали бизнесмена, изъяли все оборудование, 55 кустов конопли, а также свыше 95 граммов марихуаны и более 13 граммов вещества с тетрагидроканнабинолом, которые обвиняемый изготовил и планировал сбыть.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для принятия решения по существу.