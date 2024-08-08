Самарец арендовал офис для выращивания конопли

Узнав о подпольной плантации, сотрудники полиции задержали бизнесмена, изъяли все оборудование, 55 кустов конопли, а также свыше 95 граммов марихуаны и более 13 граммов вещества с тетрагидроканнабинолом, которые обвиняемый изготовил и планировал сбыть.