В Туапсинском районе на подростка напала змея

Инцидент произошел на территории села Шепси.
Пострадавший 15-летний юноша из Московской области был укушен неопознанной змеей в палец левой ноги.
К счастью, признаков поражения ядом не наблюдалось, поэтому медики оказали помощь на месте, после чего юношу доставили в больницу для дополнительного наблюдения. Важно отметить, что конкретный вид напавшей змеи так и не был установлен. Вполне вероятно, что это была обыкновенная змея, не представляющая серьезной опасности для человека.
Но этот случай не является единичным, местные СМИ уже сообщали, что в Туапсинском районе в этом году уже были зарегистрированы случаи нападения змей на людей.