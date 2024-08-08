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В Туапсинском районе на подростка напала змея

В Туапсинском районе зарегистрирован новый случай нападения змеи.

Инцидент произошел на территории села Шепси.

Пострадавший 15-летний юноша из Московской области был укушен неопознанной змеей в палец левой ноги.

К счастью, признаков поражения ядом не наблюдалось, поэтому медики оказали помощь на месте, после чего юношу доставили в больницу для дополнительного наблюдения. Важно отметить, что конкретный вид напавшей змеи так и не был установлен. Вполне вероятно, что это была обыкновенная змея, не представляющая серьезной опасности для человека.

Но этот случай не является единичным, местные СМИ уже сообщали, что в Туапсинском районе в этом году уже были зарегистрированы случаи нападения змей на людей.

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