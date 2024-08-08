В Туапсинском районе на подростка напала змея

К счастью, признаков поражения ядом не наблюдалось, поэтому медики оказали помощь на месте, после чего юношу доставили в больницу для дополнительного наблюдения. Важно отметить, что конкретный вид напавшей змеи так и не был установлен. Вполне вероятно, что это была обыкновенная змея, не представляющая серьезной опасности для человека.