СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство военкора Поддубного

Накануне, 7 августа, ведущий телеканала «Россия 24» сообщил, что украинский дрон ударил по автомобилю, на котором передвигался военкор. Журналист получил тяжелые ранения. За несколько часов до удара он прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов позднее сообщил, что Поддубный пришел в сознание. Он находился в реанимации. После его отправили в Москву на дальнейшее лечение.