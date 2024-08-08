СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство военкора Поддубного

«По данному факту главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ)», — сказала она.
Петренко добавила, что в настоящее время следователи принимают все меры к установлению причастных к этому лиц и привлечению их к уголовной ответственности.
«Несмотря на то что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участия в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара», — уточнила официальный представитель СК.
Накануне, 7 августа, ведущий телеканала «Россия 24» сообщил, что украинский дрон ударил по автомобилю, на котором передвигался военкор. Журналист получил тяжелые ранения. За несколько часов до удара он прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов позднее сообщил, что Поддубный пришел в сознание. Он находился в реанимации. После его отправили в Москву на дальнейшее лечение.
В Следственном комитете заявили, что установят всех причастных к покушению на военкора. Также Поддубного наградят ведомственной медалью по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали позиции РФ у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения украинских военных на приграничные населенные пункты. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее масштабной провокацией.
7 августа Минобороны проинформировало, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается. Начальник Генштаба армии Валерий Герасимов заверил, что она будет завершена разгромом противника и выходом на границу.