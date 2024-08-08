Под Воронежем МАЗ спровоцировал аварию с шестью машинами

Примерно в 14.00 на 184-м километре Р-298 «Курск-Воронеж», по предварительным данным полиции, 37-летний водитель «МАЗа», следовавший со стороны Воронежа в направлении Курска, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «ГАЗ», который от удара врезался в «Шкоду Октавия». И пошло «паровозиком»: иномарка в «ВАЗ», тот — в «Шкоду Рапид» и «Хендэ», последней в цепочке стала «Хонда».