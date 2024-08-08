За неделю жители Черноземья отдали мошенникам почти 65 млн рублей

Мошенники по-прежнему предлагают потенциальным жертвам совершить «выгодные» покупки в интернете через посредников, взять микрозайм «на выгодных условиях» онлайн или стать инвесторами якобы перспективных проектов. Популярной остается схема со звонком (или электронным письмом) от фальшивых сотрудников банка, которые убеждают граждан передать им персональные данные, заключить кредитный договор или перевести средства на «безопасные» счета. Продолжаются звонки от мнимых работников правоохранительных органов с выдуманными ситуациями и проблемами, решение которых требует срочных денежных переводов.