За неделю жители Черноземья отдали мошенникам почти 65 млн рублей

Лидером рейтинга остается Воронежская область. В Липецкой и Орловской областях официально фактов телефонного и интернет-мошенничества не выявлено.
От воронежцев аферисты обманом получили 48,7 млн руб. (из них более 16 млн за сутки), в Белгородской области жители перевели мошенникам 7,8 млн руб., в Курской — 6,3 млн руб., в Тамбовской — 1,8 млн руб.
Мошенники по-прежнему предлагают потенциальным жертвам совершить «выгодные» покупки в интернете через посредников, взять микрозайм «на выгодных условиях» онлайн или стать инвесторами якобы перспективных проектов. Популярной остается схема со звонком (или электронным письмом) от фальшивых сотрудников банка, которые убеждают граждан передать им персональные данные, заключить кредитный договор или перевести средства на «безопасные» счета. Продолжаются звонки от мнимых работников правоохранительных органов с выдуманными ситуациями и проблемами, решение которых требует срочных денежных переводов.
Неделей ранее жители Черноземья отдали мошенникам почти 150 млн руб. В Воронежской области аферисты обманом получили от граждан 84 млн руб., что стало антирекордом для региона.