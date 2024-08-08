Легковушка сбила велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе в Иваново

По предварительной информации, 59-летний местный житель на Seat на ул. Ленина сбил 69-летнего жителя Иваново, который на электровелосипеде Wenbox пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате происшествия велосипедист госпитализирован. Проводится проверка.



«Водитель обязан уступать дорогу велосипедистам на нерегулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах и регулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах при одновременном для водителей и велосипедистов разрешающем сигнале регулировщика или светофора», — напомнили в Госавтоинспекции.