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Легковушка сбила велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе в Иваново

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В райцентре Иваново в Брестской области 7 августа области произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 59-летний местный житель на Seat на ул. Ленина сбил 69-летнего жителя Иваново, который на электровелосипеде Wenbox пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия велосипедист госпитализирован. Проводится проверка.

«Водитель обязан уступать дорогу велосипедистам на нерегулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах и регулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах при одновременном для водителей и велосипедистов разрешающем сигнале регулировщика или светофора», — напомнили в Госавтоинспекции.