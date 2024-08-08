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Дончанка убила свою знакомую

Она нанесла ей несколько ударов ножом в шею.

Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» в отношении жительницы Неклиновского района. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.

— По данным следствия, 5 августа 2024 года она, находясь в помещении жилого дома, расположенного в селе Новобессергеневка, в ходе ссоры нанесла несколько ударов кухонным ножом в шею своей 47-летней знакомой, — говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.