Дончанка убила свою знакомую

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» в отношении жительницы Неклиновского района. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.
— По данным следствия, 5 августа 2024 года она, находясь в помещении жилого дома, расположенного в селе Новобессергеневка, в ходе ссоры нанесла несколько ударов кухонным ножом в шею своей 47-летней знакомой, — говорится в сообщении.
От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.