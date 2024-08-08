В Могилеве работник строительной фирмы украл инструменты организации на Br5 тыс

За помощью к правоохранителям Могилева обратился представитель строительной организации. Он рассказал, что с одного из строящихся объектов фирмы неизвестный украл инструменты на общую сумму около Br5 тыс.



Стражи порядка выяснили, что к краже причастен рабочий организации, 45-летний ранее судимый местный житель. «Мужчина поработал на строительном объекте всего несколько дней, а после заходил только для того, чтобы похитить инструменты. Часть из них он сдал в ломбард, а часть спрятал у себя в квартире. Вырученные от перепродажи деньги злоумышленник потратил на спиртные напитки», — рассказали в милиции.



Следователи возбудили уголовное дело в отношении фигуранта.