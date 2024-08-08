Огонь полностью охватил крышу рынка в Забайкальском крае

Борьба со стихией развернулась на одном из рынков в столице Забайкальского края Чите. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС региона пожар разбушевался на втором этаже торгового дома.
— В Чите загорелся второй этаж здания, огонь перешел на кровлю. Предварительно, площадь пожара — 100 квадратных метров, — поделились в ведомстве.
Для тушения пламени на место прибыли несколько пожарно-спасательных подразделений. По кадрам видео, публикуемого МЧС, можно заметить, что дым идет из-под крыши густым, черным столбом. Людей эвакуировали.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в лесном фонде Иркутской области за сутки потушили три пожара. В Катангском районе на 10 участках борьба со стихией продолжается.