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Генерала Шестерова отправили под домашний арест

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Суд 7 августа отправил под домашний арест по 21 сентября заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищении средств, выделенных на парк «Патриот», сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.

Источник: РИА "Новости"

«Шестерову 7 августа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 сентября», — рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ “Патриот”» и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр «Патриот» по статье о мошенничестве. По данному делу был арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.