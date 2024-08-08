Генерала Шестерова отправили под домашний арест

Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ “Патриот”» и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр «Патриот» по статье о мошенничестве. По данному делу был арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.