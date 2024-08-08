Генерала Шестерова отправили под домашний арест

«Шестерову 7 августа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 сентября», — рассказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ “Патриот”» и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр «Патриот» по статье о мошенничестве. По данному делу был арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.