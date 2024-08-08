Не покормила за работу. Женщина получила удар ножом в живот от пенсионера в Вороново

Сообщается, что 78-летний пенсионер периодически приходил к 48-летней сельчанке, чтобы помочь ей по хозяйству.
В тот день они собирали яблоки. Через какое-то время хозяйка отошла, что очень не понравилось пенсионеру. Будучи нетрезвым, он высказал ей свое недовольство, что она заставляет работать его одного и даже не покормила. После этого он достал нож и ударил им женщину в живот.
Только через несколько часов сельчанка позвонила родственникам, которые незамедлительно сообщили о произошедшем в скорую и милицию.
Возбуждено уголовное дело.