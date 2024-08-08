Омича будут судить за убийство друга из-за ревности

По версии следствия, 11 февраля 2024 года 37-летний омич после совместного распития спиртного приревновал свою возлюбленную к 36-летнему товарищу. В ходе ссоры мужчина ударил ножом в грудь не менее трех раз своего знакомого. Подозреваемый скрылся с места преступления увидев, что мужчина умер.