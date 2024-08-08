Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омича будут судить за убийство друга из-за ревности

Причастность к преступлению мужчина отрицает.

Источник: Комсомольская правда

В Таре будут судить мужчину, который убил своего товарища из-за ревности к возлюбленной. Теперь ему грозит до 15 лет колонии.

По версии следствия, 11 февраля 2024 года 37-летний омич после совместного распития спиртного приревновал свою возлюбленную к 36-летнему товарищу. В ходе ссоры мужчина ударил ножом в грудь не менее трех раз своего знакомого. Подозреваемый скрылся с места преступления увидев, что мужчина умер.

Свою вину в убийстве омич не признал.

На мужчину завели уголовное дело по ст. 105 УК РФ («убийство»). Ему грозит до 15 лет колонии. Тарский городской суд рассмотрит уголовное дело по существу.