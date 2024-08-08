Женщину, избившую судебного пристава, будут судить в Ангарске

Женщина, будучи должником по возбужденному в ее отношении исполнительному производству, находилась в отделе судебных приставов. Там она вела себя агрессивно. А когда пристав вручила ей документы, она с силой оттолкнула ее от себя на дверь и нанесла несколько ударов. После чего, не взяв документы, скрылась.