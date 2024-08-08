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Женщину, избившую судебного пристава, будут судить в Ангарске

До пяти лет лишения свободы грозит 41-летней ангарчанке, которая избила судебного пристава на рабочем месте. Инцидент произошел прямо в здании Ангарского районного отдела судебных приставов в апреле этого года. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Женщина, будучи должником по возбужденному в ее отношении исполнительному производству, находилась в отделе судебных приставов. Там она вела себя агрессивно. А когда пристав вручила ей документы, она с силой оттолкнула ее от себя на дверь и нанесла несколько ударов. После чего, не взяв документы, скрылась.

Задержали агрессивную женщину в отделе полиции — она туда пришла жаловаться на якобы неправомерные действия госслужащих.

На ангарчанку завели уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника органов принудительного исполнения в связи с исполнением решения суда» (ч. 3 ст. 296 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье — пять лет лишения свободы. Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.