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Бастрыкин поручил разобраться в смерти пациентки на Кубани

Муж женщины считает, что она погибла из-за задержки с транспортировкой в больницу.

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку по жалобе жителя Краснодарского края. Мужчина считает, что его супруга скончалась из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Инфоцентр СК РФ.

В своем обращении кубанец объяснил, что его жену долго транспортировали в больницу, которая находилась на значительном расстоянии от дома.

По жалобе в региональном Следкоме инициировали процессуальную проверку, о результатах которой доложат Председателю СК РФ.

Ранее сообщалось, что дольщики снесенного самостроя в Геленджике обратились за помощью к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Люди купили квартиры в строящейся многоэтажке в 2011 году. Затем объект был признан самовольной постройкой и снесен. Дольщики лишились жилья, а денежные компенсации им не выплатили.

СК