Бастрыкин поручил разобраться в смерти пациентки на Кубани

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку по жалобе жителя Краснодарского края. Мужчина считает, что его супруга скончалась из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Инфоцентр СК РФ.
В своем обращении кубанец объяснил, что его жену долго транспортировали в больницу, которая находилась на значительном расстоянии от дома.
По жалобе в региональном Следкоме инициировали процессуальную проверку, о результатах которой доложат Председателю СК РФ.
Ранее сообщалось, что дольщики снесенного самостроя в Геленджике обратились за помощью к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Люди купили квартиры в строящейся многоэтажке в 2011 году. Затем объект был признан самовольной постройкой и снесен. Дольщики лишились жилья, а денежные компенсации им не выплатили.