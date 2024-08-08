Бастрыкин поручил разобраться в смерти пациентки на Кубани

По жалобе в региональном Следкоме инициировали процессуальную проверку, о результатах которой доложат Председателю СК РФ.



Ранее сообщалось, что дольщики снесенного самостроя в Геленджике обратились за помощью к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Люди купили квартиры в строящейся многоэтажке в 2011 году. Затем объект был признан самовольной постройкой и снесен. Дольщики лишились жилья, а денежные компенсации им не выплатили.