Кладовщица фермы в Волковысском районе похитила более 800 кг корма для сельхозживотных

Как рассказали в милиции, во время рейдовых мероприятий группа по борьбе с хищениями на объектах АПК Волковысского РОВД обнаружила более 800 кг корма у кладовщицы одной из местных ферм. В обязанности женщины входила выдача кормов для сельскохозяйственных животных. Но значительную часть она оставляла на складе, чтобы затем незаметно унести. Правоохранители нашли в сарае по месту жительству кладовщицы около 500 кг комбикорма, а также мешки с пшеницей, шротом, горохом, кукурузой и сухим молоком общим весом в 300 кг.



По факту проводится проверка.