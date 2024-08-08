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Кладовщица фермы в Волковысском районе похитила более 800 кг корма для сельхозживотных

8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Кладовщица фермы в Волковысском районе похитила более 800 кг корма для сельхозживотных. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в милиции, во время рейдовых мероприятий группа по борьбе с хищениями на объектах АПК Волковысского РОВД обнаружила более 800 кг корма у кладовщицы одной из местных ферм. В обязанности женщины входила выдача кормов для сельскохозяйственных животных. Но значительную часть она оставляла на складе, чтобы затем незаметно унести. Правоохранители нашли в сарае по месту жительству кладовщицы около 500 кг комбикорма, а также мешки с пшеницей, шротом, горохом, кукурузой и сухим молоком общим весом в 300 кг.

По факту проводится проверка.