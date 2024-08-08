Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова

Ранее 8 августа Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил наказание в виде 5,5 года колонии строгого режима агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Николаю Забирко, который готовил теракт против бывшего главы Мариуполя Константина Иващенко. Приговор был вынесен по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Приготовление к теракту») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») Уголовного кодекса (УК) РФ.