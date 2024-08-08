«Боялся идти домой»: в Омске 9-летний мальчик побоялся возвращаться домой после прогулки и переночевал в подъезде

Омские полицейские сегодня нашли пропавшего накануне 9-летнего Вячеслава Фаррахова. Сейчас с мальчиком и его родителями работают инспекторы ПДН.
По предварительной версии, мальчик ушел из дома на прогулку без спроса родителей, после чего побоялся вернуться домой. Тогда ребенок заночевал в подъезде соседнего дома. Мать юного омича увидела его утром на улице и сообщила полицейским.
Как выяснили полицейские, противоправных действий с ребенком не совершалось. Он в целости и сохранности. Инспекторы ПДН в настоящее время работают с мальчиком и его семьей.