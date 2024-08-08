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Четыре человека заблудились в лесах Беларуси за сутки

В МЧС ранее неоднократно предупреждали, что при походе в лес нужно соблюдать ряд простых правил, чтобы не потеряться.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Спасатели за истекшие сутки смогли найти в лесах Беларуси четырех заблудившихся граждан, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Так, в Браславском районе девушка отправилась за грибами и не смогла найти выход из леса. Прибывшие пожарные включили мигалки и громкоговорящую установку служебного авто, на звук которой и вышла потерявшаяся.

В Дубровенском районе женщина тоже заблудилась во время «тихой охоты». Ее удалось найти благодаря техническим средствам пожарной машины.

В Брестском районе гражданку в лесу сначала пытались найти родственники, но безрезультатно. Сотрудники МЧС связались с заблудившейся по мобильному, объяснили, как переслать свою геолокацию, а затем, ориентируясь на полученные данные, обнаружили женщину в заболоченной местности. Еще одну заблудившуюся разыскивали в Кировском районе, в поисках участвовали спасатели и местное население.

В МЧС в очередной раз озвучили ряд рекомендаций тем, кто намеревается прогуляться по лесу за грибами:

  • не отправляться в лес в одиночку и с плохо заряженным мобильным телефоном.
  • ознакомиться с правилами ориентирования на местности.
  • сообщить родным, друзьям или соседям о своем маршруте и времени возвращения.
  • во время похода в лес периодически связываться с родственниками.
  • отправляться в лес в удобной, непромокаемой одежде и обуви.
  • взять с собой воду, лекарства, нож и спички.