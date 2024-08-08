Четыре человека заблудились в лесах Беларуси за сутки

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Спасатели за истекшие сутки смогли найти в лесах Беларуси четырех заблудившихся граждан, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Так, в Браславском районе девушка отправилась за грибами и не смогла найти выход из леса. Прибывшие пожарные включили мигалки и громкоговорящую установку служебного авто, на звук которой и вышла потерявшаяся.
В Дубровенском районе женщина тоже заблудилась во время «тихой охоты». Ее удалось найти благодаря техническим средствам пожарной машины.
В Брестском районе гражданку в лесу сначала пытались найти родственники, но безрезультатно. Сотрудники МЧС связались с заблудившейся по мобильному, объяснили, как переслать свою геолокацию, а затем, ориентируясь на полученные данные, обнаружили женщину в заболоченной местности. Еще одну заблудившуюся разыскивали в Кировском районе, в поисках участвовали спасатели и местное население.
В МЧС в очередной раз озвучили ряд рекомендаций тем, кто намеревается прогуляться по лесу за грибами:
- не отправляться в лес в одиночку и с плохо заряженным мобильным телефоном.
- ознакомиться с правилами ориентирования на местности.
- сообщить родным, друзьям или соседям о своем маршруте и времени возвращения.
- во время похода в лес периодически связываться с родственниками.
- отправляться в лес в удобной, непромокаемой одежде и обуви.
- взять с собой воду, лекарства, нож и спички.