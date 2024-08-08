Четыре человека заблудились в лесах Беларуси за сутки

В Брестском районе гражданку в лесу сначала пытались найти родственники, но безрезультатно. Сотрудники МЧС связались с заблудившейся по мобильному, объяснили, как переслать свою геолокацию, а затем, ориентируясь на полученные данные, обнаружили женщину в заболоченной местности. Еще одну заблудившуюся разыскивали в Кировском районе, в поисках участвовали спасатели и местное население.